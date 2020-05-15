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Jandarma’dan kuaförlere ’hijyen’ denetimi

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri Kilyos’taki kuaförleri denetleyerek, iş yerlerini yeni tip Korona virüs hakkında bilgilendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:06:07 -
Jandarma’dan kuaförlere ’hijyen’ denetimi

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri Kilyos’taki kuaförleri denetleyerek, iş yerlerini yeni tip Korona virüs hakkında bilgilendirdi.


İçişleri Bakanlığınca yayınlanan son genelge ile normalleşme süreci kapsamında gerekli önlemleri alan kuaför ve güzellik salonlarının tekrar faaliyete geçmesine izin verilmişti. Genelgenin yayınlanmasının ardından yurt genelindeki kuaför ve güzellik salonları Sağlık Bakanlığınca açıklanan tedbirleri yerine getirerek yeniden kepenk açtı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Ekipleri de bu kapsamda bugün Sarıyer Kilyos’ta bulunan kuaför ve güzellik salonlarını denetleyerek iş yerlerini bilgilendirdi. Ekipler, iş yerlerine girerek çalışanları ve salon sahiplerine sorular sordu, gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol etti. Denetlemelerde Jandarma ekiplerinin denetlediği kuaför ve güzellik salonlarının kurallara uyarak tüm tedbirleri aldıkları görüldü.


"Bütün kurallara uyuyoruz"


Yeni tip Korona virüsten korunmak için alınması gereken tedbirleri yerine getirdiklerini söyleyen Ali Erdem, "Sağlık Bakanlığının koyduğu bütün kurallara uyum sağlayarak tedbirlerimizi alıyoruz. Kendimiz maskelerimizi takıyoruz, buraya gelen müşterilerimizin maskeleri yoksa onlara da veriyoruz. Bununla birlikte siperlik de takıyoruz. Dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Buraya gelen müşterilerimize tek kullanımlık ürünlerden veriyoruz. Şu anda yalnızca kesim, boya, manikür ve pedikür işlemlerini yapıyoruz" dedi.

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