Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüpheli şahısların, dünyaca ünlü markalara ait kaçak telefonları piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde, söz konusu telefonların gümrükte kayıt yapılmadan yasadışı yollarla yurda sokulduğu ortaya çıktı.

Adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

Jandarma ekiplerince yapılan takip neticesinde, şüphelilerin yapılanması deşifre edilerek kaçak telefonların depolandığı adresler belirlendi. Operasyon için düğmeye basan ekipler; 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; 535 kaçak cep telefonu, ile bin 500 adet cep telefonlarına ait şarj cihazı ele geçirildi.

Arama sonrası yapılan dijital incelemede; ele geçirilen cep telefonlarının, internet yoluyla alışveriş yapılan sitelerde orjinalmiş gibi satışının yapılarak piyasaya sürüldüğü, IMEI numaralarının farklı marka ve modeldeki cep telefonlarına ait olduğu tespit edildi. Yakalanan şahıslar; ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.