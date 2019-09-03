Birçok kişi bu sorunun yanıtını arıyor: Jandarma Uzman Çavuş maaşları ne kadar? İşte, konu hakkında merak ettiğiniz tüm ayrıntılar...

Türk Silahlı kuvvetleri her yıl Kara, Hava ve Deniz Komutanlığı ile İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı için binlerce uzman çavuş alımı yapmaktadır. Her sene ocak ayında verilen karara göre bu mesleği üstlenenler için maaş bilgileri değişmektedir.

2019 Uzman Erbaş/Çavuş Maaşları Ne Kadar?

Göreve yeni başlayan uzman çavuş 2019 yılı itibariyle 4.200 lira ile 4.520 lira arasında maaş alıyordu. Temmuz ayında yapılan zamla birlikte göreve yeni başlayan bir çavuş 4.452 lira ile 4.791 lira arasında maaş alıyor.

Doğuda görev yapanların maaşı farklı

Uzman çavuşların maaş değerlerini belirleyen bir diğer unsur ise doğuda görev alıp almadıklarıdır. Buna göre doğuda görev yapan uzman çavuş 3.360 ile 6890 lira arasında maaç almaktadır.

Uzman erbaş maaşı ne kadar?

Uzman erbaşların sabit bir maaşları yoktur. Uzman erbaşların maaşları görev aldıkları bölge ve süreyle ilgili olarak hesaplanır. Bu nedenle uzman erbaşların maaşları 2.500 lira ile 5000 lira arasında değişiklik gösteriyor.