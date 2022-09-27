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Yerel Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Yerel

Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahlı yağma suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli ve bir kişi uyuşturucu ticareti yaptıkları evde jandarma ekiplerine yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 18:31:00 -
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Alınan bilgiye göre, hakkında silahlı yağma suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş., saklandığı H.E.B.'ye ait evde uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı sonrasında yakalandı.

Evde yapılan aramada 600 gram kubar esrar, 100 gram metamfetamin, 800 gram sentetik uyuşturucu, 60 adet sentetik hap, 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 35 lira banknot ele geçirildi.

Konuya ilişkin olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

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