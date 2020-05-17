Jandarma “Tek teker bize yeter” ifadesiyle paylaştı! Operasyon sonrası nefes kesen anlar
Jandarma Genel Komutanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden, helikopterin operasyon sonrası Mehmetçikleri almaya geldiği anları gösteren görüntüler paylaşıldı. “Tek teker bize yeter” ifadeleriyle paylaşılan video nefesleri kesti.
Mehmetçik'in zor şartlar altında da olsa özverili ve başarılı çalışmasını içeren görüntüler Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşılan video büyük ilgi gördü. Operasyon sonrası askerlerimizi almaya gelen helikopter tek teker üzerinde kayalıklar üzerinde durdu.
Jandarma'dan yapılan paylaşımda, “Tek teker bize yeter” ifadeleri yer aldı.