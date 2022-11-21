Jandarma, ormanlık alanda bulduğu yaşlı adamı sırtında taşıdı

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Dursun'un bulunabilmesi için 7 jandarma asayiş timi, bir istihbarat dron timi ile 6 kişilik AFAD ekibi görevlendirildi. Aramalarda iz takip köpeği de kullanıldı. On saatlik çalışma sonucu Hüseyin Dursun, evine üç kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulundu. Arazi şartlarının kötü olması nedeniyle jandarma ekiplerince sırtta taşınarak 112 Acil Sağlık görevlilerine teslim edilen Dursun, sağlık kontrolü için Durağan ilçesindeki Şehit Hakan Tanrıkulu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.