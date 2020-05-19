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Jandarma gençlik meşalesini Sevgi Evleri’nde yaktı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Sevgi Evleri’nde çocuklar için program düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 22:56:10 -
Jandarma gençlik meşalesini Sevgi Evleri’nde yaktı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Sevgi Evleri’nde çocuklar için program düzenledi.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir dizi program düzenledi. Jandarma personelleri ilk olarak Düzce Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehitler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından jandarma ekipleri Düzce Fehmi Öney Çocuk Çocuk Evleri Sitesi ile Merkez Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan gençleri ziyaret etti. Ziyaret esnasında sosyal mesafe ve sağlık kurallarına dikkat edilirken, gençlere Türk bayrağı ile çeşitli hediyeler verildi. Programda gençlerle birlikte 19 Mayıs marşları okunarak coşkulu anlar yaşandı. Saat 19.19’da çocuklar ile birlikte İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından jandarma ekipleri konvoy oluşturdu. Evlerinden çıkamayan gençler ve vatandaşlar konvoya büyük destek verdi.

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