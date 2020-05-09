  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Jandarma ekiplerinden drone ile yol kontrolü

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde jandarma ekiplerince drone ile yol kontrolü yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 10:44:34 -
Jandarma ekiplerinden drone ile yol kontrolü

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde jandarma ekiplerince drone ile yol kontrolü yapıldı. Kontrolde kural ihlali yapan sürücü ya da araca rastlanmadı.


Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Devrekani 5’inci Jandarma Trafik Timi ve Jandarma Asayiş ekipleri ile Devrekani-Çatalzeytin kara yolunda uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada jandarma ekipleri, drone ile havadan trafik denetim faaliyetinde bulundu. Yapılan denetimde 43 araç ve sürücü kontrol edildi. Uygulama sonucunda 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kural ihlalinde bulunan araç ve sürücü tespit edilmediğinden cezai işlem uygulanmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı