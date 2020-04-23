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Aktüel

Jandarma çocukların bayramını evlerinde kutladı

Bolu’da jandarma ekipleri, evlerinden çıkamayan çocuklara hediye götürerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

2020-04-23 10:54:39 -
Jandarma çocukların bayramını evlerinde kutladı

Bolu’da jandarma ekipleri, evlerinden çıkamayan çocuklara hediye götürerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.


Bolu’da korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı. Ekipler, görev bölgelerinde yer alan çocuklara hediyeler alarak evlerine gitti. Çocukların bayramını kutlayan jandarma ekipleri, hediyeleri vererek miniklerin bayramını kutladı.

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