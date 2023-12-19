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Teknoloji James Webb buz devini görüntüledi
Teknoloji

James Webb buz devini görüntüledi

Yeniakit Publisher
2023-12-19 03:34:00 -
James Webb buz devini görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu, Uranüs ve halkalarını görüntüledi.

2021 yılının sonlarına doğru Dünya‘dan fırlatılan kızılötesi astronomiye yönelik James Webb Uzay Teleskobu, büyüleyici kareler ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde patlamış bir yıldızın görüntüsünü yakalayan James Webb, şimdi de buz devi olarak anılan Uranüs ve onun halka sistemini gözler önüne seren etkileyici bir kare yakaladı. İşte ayrıntılar…

Karşınızda Uranüs ve halkaları

Güneş Sistemi’nde yer alan en etkileyici gezegenlerden Uranüs de tıpkı Satürn gibi halkalara sahip. Ancak Satürn‘ün gözle görülebilen geniş halkalarının aksine, Uranüs‘ün halkaları yalnızca kızılötesi ışık yoluyla görülebiliyor. Kızılötesi astronomiye yönelik James Webb Uzay Teleskobu ise bunu gerçekleştirebilecek teknolojiye sahip.

James Webb‘in kısa süre önce yakaladığı Uranüs görüntüsü, halka sistemini daha yakından görmemizi sağladı. Buna göre özellikle gezegenin yüzeyine çok yakın bir konumda bulunan, nadiren görülen ve sadece birkaç yüz kilometre yukarısında bulunan Zeta halkası gibi oldukça soluk materyal halkalar görülebildi.

Görüntü, aynı zamanda Uranüs‘ün halkalarının dışında ve hatta halkalarının içinde bulunan gezegenin 27 uydusunu da gösteriyor. Biraz daha yakından incelediğimizde gezegenin yüzeyini de görebilmekteyiz. Parlak beyaz nokta, Uranüs’ün merkeziyken, etrafındaki daha koyu alan ise buzun alt kısımları.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

James Webb Teleskobu, uzayın derinliklerinden büyüleyici kareler ile bizi etkilemeye devam ediyor. Bu görüntüler, evrenin saklı güzelliklerini ve karmaşıklıklarını açığa çıkararak bilim dünyasına ve uzay severlere benzersiz bir pencere açıyor.

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