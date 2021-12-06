  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel JAK timlerinden gerçeği aratmayan tatbikat
Aktüel

JAK timlerinden gerçeği aratmayan tatbikat

Erzurum ve Rize'de görevli Jandarma Arama Kurtarma timlerince düzenlenen deprem tatbikatında gerçeği aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 17:03:00 -
JAK timlerinden gerçeği aratmayan tatbikat

Erzurum ve Rize'de görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince düzenlenen deprem tatbikatında gerçeği aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığındaki eğitmen personelin katılımıyla, Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünde deprem tatbikatı yapıldı.

İki kentte görev yapan 20 JAK personeli, senaryo gereği meydana gelen depremde Palandöken ilçesinde iki kişinin bulunduğu değerlendirilen binanın çöktüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Olayın yaşandığı yere adeta saniyelerle yarışarak ulaşan ekipler, enkaz altındaki yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı.

Köpekle yapılan aramaların ardından enkazın iki yerinde depremzedelerin olduğunu belirleyen JAK timleri, kuyu metodu ve galeri açma yöntemlerini kullanarak yaralıları büyük titizlikle bulundukları yerden çıkarttı.

Soğuk havaya rağmen özveriyle gerçekleştirilen tatbikatın sonunda, kurtarma çalışmalarını izleyen AFAD personeli JAK timlerini alkışladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında asgari ücret rakamını açıkladı
Ekonomi

Canlı yayında asgari ücret rakamını açıkladı

Beklentilerin 4 bin TL civarına çıktığı asgari ücrete yönelik beklentilerle ilgili durumu değerlendiren Prof. Dr. Sefer Şener, "Devlet taraf..
Ekonomi

"Ekonomide kanama var, durdurmak lazım" diyen Profesör duyurdu! "Erdoğan çağırırsa giderim"

Akit TV'deki Kırmızı Masa programında Muharrem Coşkun'un sorularını cevaplayan Prof. Dr. Mete Gündoğan, 'Cumhurbaşkanı görev verse kabul ede..
Katar'dan Türkiye açıklaması! Sürprizi duyurdular
Ekonomi

Katar'dan Türkiye açıklaması! Sürprizi duyurdular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temasları öncesi Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani, önemli açıklamala..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay