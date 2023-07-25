İzmit’teki kan donduran cinayetin şüphelisi yakalandı
Tartıştığı şahıs tarafından darbedilmesinin ardından bıçaklanan 26 yaşındaki Kaptan Kırdudu olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgansa yakalanarak gözaltına alındı.
İzmit’te 3 gün önce kan donduran cinayet işlendi.
Yenikent Mahallesi İsmet Paşa Caddesi Mimar Sinan Parkında gerçekleşen olayda 26 yaşındaki Kırdudu ile bir kişi arasında tartışma başladı.
Yaşanan tartışma alevlenip kavgaya dönüşürken, Kırdudu’yu önce dövüp sonra bıçaklayan kişi kaçarak kayıplara karıştı.
Yerde hareketsiz yatan Kırdudu’yu görenler ambulansı aradı, olay yerine gelen ekipler Kırdudu’nun hayatını kaybettiğini söyledi.
Polislerin araması neticesinde saldırgan bugün yakalandı.
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