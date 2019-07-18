0553 313 94 23

İzmit’te yeşil mavi sokak etkinlikleri başladı

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen ’Yeşil Mavi Sokak’ etkinliklerinin ilki Belsa Plaza önünde gerçekleştirildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:29
İzmit’te yeşil mavi sokak etkinlikleri başladı

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen ’Yeşil Mavi Sokak’ etkinliklerinin ilki Belsa Plaza önünde gerçekleştirildi.


Etkinlik kapsamında, İZMEK ud kursu öğrencileri, Belsa Plaza önünde muhteşem bir müzik ziyafeti verdi. Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen ve büyük beğeni toplayan müzik performansı her hafta Cuma günü 17.00-18.00 saatleri arasında tekrarlanacağı belirtildi. “Yeşil Mavi Sokak” etkinlikleriyle ilgili açıklamalarda bulunan belediyesi yetkililer, "İzmitlilerin sanatla daha iç içe olması ve doyasıya yaşaması için bu tür etkinlikler devam edecek. Her hafta şehrin ayrı bir noktasında gerçekleşecek etkinliklerle kent yaşamına renk katmak istiyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:29
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'dan bir teklif daha: Teslim etmeye hazırız
    1. Rusya'dan bir teklif daha: Teslim..
    2. 2019 TVF Pro Beach Tour
    3. Robinho: Şampiyonluk iddiamızda hiçbir..
    4. Malatya’da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
    5. Van’da göçmenleri taşıyan minibüs..
    6. Gaziantep'in su sorununu çözecek proje..
    7. Yeşilyurt’ta 3 ayrı noktaya güneş..
    8. YKS tercih danışmanlığı nerelerde var?..
    9. "Parlak beyinlerin tercihi Türkiye oldu"
    10. Muğlaspor sahaya indi
    11. Yeniden hayat bulan Urumiye Gölü..
    12. Martin Skrtel 1 yıl daha Fenerbahçe'de!
    13. Kaftancıoğlu'nun davasında mütalaa
    14. Tazminata mahkum edilen Kongolu askeri..
    15. Davutoğlu’ndan sitem! ‘Beni neden..
    16. Serbest piyasada altın fiyatları
    17. Piyasalarda gün ortası
    18. Suudi Arabistan'dan 'namaz' kararı!
    19. Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket..
    20. Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket..
    21. Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket..
    22. 25 yıllık hapis cezası, müebbete..
    23. AB’den Türkiye’deki mültecilere 1.41..
    24. Sağlık Bakanlığı personel alımları son..
    25. Başkan Köse ilk mahalle toplantısını..
    26. Aksaray’da polisin yakaladığı..
    27. İzmir’de TSYD Ege Kupası heyecanı
    28. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    29. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    30. Sırbistan'da akrobasi uçağı düştü: 1 ölü
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    İlk adım atıldı! Yeni sistemin problemleri dört ana başlık altında toplandı
    İlk adım atıldı! Yeni sistemin problemleri dört ana başlık altında toplandı
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’