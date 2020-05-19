  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bin aydan hayırlı gece

Sizin kadir geceniz ne zaman?

Konteyner kiralama

KTÜ Öğrencileri kolaylık bekliyor

Araç fiyatları ne kadar? Sıfır araç fiyatları ikinci el araba fiyatları ne kadar?
için kalan
Aktüel

İzmit’te 19 Mayıs coşkusu köylerde başladı

İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında süslenen araçların oluşturduğu konvoylarla köyleri gezerek, vatandaşlara Tük bayrağı dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:12:42 -
İzmit’te 19 Mayıs coşkusu köylerde başladı

İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında süslenen araçların oluşturduğu konvoylarla köyleri gezerek, vatandaşlara Tük bayrağı dağıttı.


İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerini korona virüs salgını tedbirleri nedeni ile evlere taşıyor. İzmit Belediyesi, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak yaktığı bağımsızlık mücadelesinin yıl dönümünde coşkuyu, İzmit sınırları içerisindeki köy sakinlerine ulaştırdı. Belediyenin, Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafları ile süslediği araçlar İzmit köylerinde marşlar eşliğinde gün boyu dolaştı. Köy sakinleri, İzmit Belediyesi’nin etkinliği ile sokağa çıkma yasağında 19 Mayıs ruhunu evlerinde yaşadı.


Belediye ekipleri, balkonlarından, camlarından, evlerinin önünden kendilerini selamlayan köy sakinlerine Türk bayrakları dağıttı. İzmit Belediyesi’nin 19 Mayıs etkinliklerinin kent merkezinde ve tüm mahallelerde devam edeceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı