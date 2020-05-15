İzmit sokakları 19 Mayıs’a hazırlandı
İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kent genelinde hazırlıklarını tamamladı.
İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kent genelinde hazırlıklarını tamamladı.
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, şehir merkezini adeta kırmızı beyaza boyadı. Şehrin en kalabalık noktalarını Türk Bayrağı ve Atatürk posteriyle donatan ekipler, vatandaşlardan tam not aldı.
İzmit Belediyesi ekipleri, uzun süredir korona virüsle mücadele eden kente bayram havasını getirerek vatandaşların yüzlerinde tebessüm oluşturmayı hedefliyor.