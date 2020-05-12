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İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı yenileniyor

Kocaeli Büyükşhir Belediyesi tarafından İzmit ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ömer Türkçakal Bulvarı yolunda bozulan kısımlar sökülerek yeniden asfaltlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 10:36:02 -
İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı yenileniyor

Kocaeli Büyükşhir Belediyesi tarafından İzmit ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ömer Türkçakal Bulvarı yolunda bozulan kısımlar sökülerek yeniden asfaltlanıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bozulan yollarda da bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı İzmit’ten Gölcük ilçesine ulaşımda yoğun olarak kullanılan Ömer Türkçakal Bulvarı’nda yol onarımı gerçekleştiriyor. Onarım çalışmaları sebebiyle yolda araç trafiği kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, bulvarın hem Gölcük hem de İzmit yönünde zaman içinde bozulan yerleri söküyor ve yeniden asfaltlıyor. Çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 600 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Yol onarım çalışmalarının hafta sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

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