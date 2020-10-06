  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İzmit Belediyespor, İpek Garip ve Saadet Aysu Keskin'i kadrosuna kattı
Spor

İzmit Belediyespor, İpek Garip ve Saadet Aysu Keskin'i kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 15:05:11 -
İzmit Belediyespor, İpek Garip ve Saadet Aysu Keskin'i kadrosuna kattı

KOCAELİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından İzmit Belediyespor, İpek Garip ve Saadet Aysu Keskin ile anlaşma sağladı.

Kulüp başkanı Uğur Koştur, AA muhabirine, transfer çalışmaları kapsamında İpek Garip ve Saadet Aysu Keskin'i kadrolarına kattıklarını söyledi.

Yarın sahalarında oynayacakları Birevim Elazığ İl Özel İdare maçı olmasa da sonraki karşılaşmalarda bu iki ismin kadrolarında olacağını aktaran Koştur, "Çünkü rotasyonlu oynamak zorundayız. Önümüzde Avrupa macerası olacak, o yüzden kadromuzu biraz geniş tutmak istiyoruz. Ligin ilk maçı olan Bellona Kayseri Basketbol karşısında zorlansak da kazanmasını bildik. Yarın da sahamızda Birevim Elazığ İl Özel İdare karşısında galibiyet alıp lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Koştur, FIBA Avrupa Ligi (EuroLeague) eleme maçıyla ilgili takvimin belli olduğunu dile getirerek, "Nerede oynanacağı belli değil. EuroLeague elemelerinin İzmit'te oynanmasına talip olduk. Başvurumuzu yaptık, FIBA kararı bize bildirecek. Gerekli şartları yerine getireceğimizin garantisini verdik." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sırbistan'dan Türkiye İHA'sı kararı
Dünya

Sırbistan'dan Türkiye İHA'sı kararı

Türkiye'den insansız hava araçları (İHA) satın alma konusu ile çok yakından ilgilendiklerini belirten Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuc..
Apple iOS 14'te şarj sorununu kabul etti!
Teknoloji

Apple iOS 14'te şarj sorununu kabul etti!

Apple, yeni iOS güncellemesi ile birlikte İphone'larda şarj sorunu yaşandığını kabul etti.
Konuşmaları deşifre oldu! Abdullah Ağar’ın Ermenistan paylaşımı yankı uyandırdı
Gündem

Konuşmaları deşifre oldu! Abdullah Ağar’ın Ermenistan paylaşımı yankı uyandırdı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan ordusunun Ortadoğu'dan getirilen savaşçılarla desteklendiğini söyledi.
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay