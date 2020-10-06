İzmit Belediyespor, İpek Garip ve Saadet Aysu Keskin'i kadrosuna kattı

KOCAELİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından İzmit Belediyespor, İpek Garip ve Saadet Aysu Keskin ile anlaşma sağladı.

Kulüp başkanı Uğur Koştur, AA muhabirine, transfer çalışmaları kapsamında İpek Garip ve Saadet Aysu Keskin'i kadrolarına kattıklarını söyledi.

Yarın sahalarında oynayacakları Birevim Elazığ İl Özel İdare maçı olmasa da sonraki karşılaşmalarda bu iki ismin kadrolarında olacağını aktaran Koştur, "Çünkü rotasyonlu oynamak zorundayız. Önümüzde Avrupa macerası olacak, o yüzden kadromuzu biraz geniş tutmak istiyoruz. Ligin ilk maçı olan Bellona Kayseri Basketbol karşısında zorlansak da kazanmasını bildik. Yarın da sahamızda Birevim Elazığ İl Özel İdare karşısında galibiyet alıp lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Koştur, FIBA Avrupa Ligi (EuroLeague) eleme maçıyla ilgili takvimin belli olduğunu dile getirerek, "Nerede oynanacağı belli değil. EuroLeague elemelerinin İzmit'te oynanmasına talip olduk. Başvurumuzu yaptık, FIBA kararı bize bildirecek. Gerekli şartları yerine getireceğimizin garantisini verdik." ifadelerini kullandı.