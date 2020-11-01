İzmirliler geceyi cami ve Kur’an kurslarında geçirdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın talimatıyla, İzmir’de uygun olan camiler, depremden etkilenenlerin kullanımına açıldı. Kentte evleri depremde zarar gören bazı vatandaşlar, geceyi camilerde geçirdi.



İzmir'deki Kur'an kursları da kapılarını vatandaşlara açtı



Öte yandan; Ali Erbaş, İzmir’de geniş yatak kapasitesine sahip 3 Kur’an kursunun evlerine giremeyen vatandaşlara açık olduğunu bildirdi. Erbaş, ihtiyaç olması halinde tüm kursların da vatandaşların hizmetine sunulacağını duyurdu.



Söz konusu kurslar ve bulunduğu yerler şu şekilde: “Karabağlar Vatan Mahallesi’ndeki Şüheda Kız Kur’an Kursu (85 yatak kapasiteli), Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki Ayyıldız Erkek Kur’an Kursu (90 yatak kapasiteli) ve Karabağlar Adnan Süvari Mahallesi’ndeki Kestanepazarı Erkek Kur’an Kursu (250 yatak kapasiteli).”