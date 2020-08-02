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Aktüel

İzmir'in Foça ilçesinde teknenin batması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi

Olaydan kurtulan 4 kişiye Atatürk Adası üzerinde sağlık ekipleri müdahalede bulunurken kaybolan 1 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-02 18:43:37 -
İzmir'in Foça ilçesinde teknenin batması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde bir teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, kaybolan 1 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Foça'daki bir iskeleden 9 kişiyle demir alan bir tekne, Atatürk Adası açıklarında rüzgarın etkisiyle alabora oldu.

Teknedekilere ilk müdahaleyi çevreden yetişen teknelerdeki vatandaşlar yaptı. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Tekneden atlayarak suyun üzerinde kalan 4 kişi, Atatürk Adası'na çıkarıldı. Burada sağlık ekibinin yaralılara müdahalesinin devam ettiği öğrenildi.

Kayıp durumdaki 1 kişinin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz ve havadan çalışma başlattı.

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