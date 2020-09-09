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Aktüel İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutlamaları başladı
Aktüel

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutlamaları başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 10:50:32 -
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutlamaları başladı

İZMİR (AA) - İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları, Zafer Yürüyüşü ile başladı.

Basmane Meydanı'ndan başlayan 98. Yıl Zafer Yürüyüşü'ne katılanlar, 350 metrelik Türk bayrağını omuzlarında Lozan Meydanı'na kadar taşıdı.

İzmir Marşı, 10. Yıl Marşı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe, çevredekiler de alkışlarla destek verdi.

Kortejde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP'nin İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Kani Beko, Murat Bakan da yer aldı.

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