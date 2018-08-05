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İzmir'e 41 yeni okul müjdesi!

İzmir'de eğitim öğretimin daha nitelikli ve verimle hale getirilmesi amacıyla 746 derslikli 41 yeni okul yapılacağı bildirildi.

05 Ağustos 2018 Pazar 09:56
İzmir'e 41 yeni okul müjdesi!

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2018-2019 eğitim öğretim yılında, eğitim kalitesi ile okulların fiziki yapılarının arttırılması, öğrencilerin sosyal ve kültürel anlamda desteklenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte eğitim gören 786 bin 355 öğrencinin daha güvenli, ekonomik, konforlu ve herkes için erişilebilir olma özelliği bulunan binalarda eğitim görmesi amaçlanıyor. Okul bahçelerinde yapılacak spor ve sosyal aktivite alanlarıyla eğitimin yanı sıra stresten uzak, zihinsel ve bedensel olarak mutlu, eğitimli ve erdemli bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor.

Kentte eğitim veren 29 bin 451 derslikli 2 bin 565 okulun yanında, bu sayının arttırılması ve iyileştirilme yapılması amacıyla devlet yatırım programına alınan 746 derslikli 41 yeni okul İzmir'e kazandırılacak. Bu okullardan 15'i, eski okulların yıkılarak yerinde yeniden inşa edilmesiyle gerçekleştirilecek.

Son yıllarda yapılan yatırımlarla artan derslik sayısıyla sınıflardaki öğrenci sayılarında düşüş yaşandı. 2015-2016 eğitim öğretim yılında sınıf başına düşen öğrenci sayısı, okul öncesinde 25'den 23'e, temel eğitimde 31'den 25'e, orta öğretimde ise 30'dan 23'e indi. Yeni yapılacak dersliklerle bu sayının daha da aşağıya indirilmesi hedefleniyor.

FATİH PROJESİ İLE UYUMLU

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, eğitime yapılan yatırımın, insanlığın ve ülkenin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu belirtti.

Kentteki eğitim yatırımlarına önem verdiklerini, bu kapsamda 41 yeni okulun yapılması için planlanmanın gerçekleştirildiğini aktaran Yahşi, şunları kaydetti:

"İzmir'de derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, okullaşma oranı, teknik donanım gibi birçok alanda ülke ortalamasının üzerinde değerlere ulaştık. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında devlet yatırım programı ve il yapım programı kapsamında eğitim öğretime başlayacak olan çok sayıda okulumuz var. İkili eğitimden tekli eğitime geçmek için çok ciddi bir enerji harcıyoruz. Kentteki okulların tekli eğitime bir an önce geçmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bütçe imkanlarını maksimum düzeyde kullanıyoruz. Yeni okul binalarımız, depreme dayanıklı, modern, engelli erişimine uygun ve Fatih Projesi ile uyumlu yapılar olarak hizmet verecek. Her şeyin insana ve insan aklına odaklandığı bu çağda, evlatlarımız için öncelikle fiziki koşulları iyileştirerek işe başladık."

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 09:56
  1. İzmir
  2. Fatih Projesi
  3. izmir okul

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