İzmir'den yeni görüntü
İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin son dakika görüntüleri gelmeye devam ediyor.
İstanbul ve Bursa'da da hissedilen İzmir'deki deprem anına ilişkin yeni görüntüler geldi. İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin son dakika görüntüleri gelmeye devam ediyor. Deprem anında çekilen görüntüde binanın yıkılma anı anbean görülüyor. Ajanslara düşen son dakika haberine göre İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.