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Gündem İzmir'den yeni görüntü
Gündem

İzmir'den yeni görüntü

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin son dakika görüntüleri gelmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:38:00 -

İstanbul ve Bursa'da da hissedilen İzmir'deki deprem anına ilişkin yeni görüntüler geldi. İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin son dakika görüntüleri gelmeye devam ediyor. Deprem anında çekilen görüntüde binanın yıkılma anı anbean görülüyor. Ajanslara düşen son dakika haberine göre İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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