İzmir'den Kılıçdaroğlu'na beklemediği darbe!
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "24 Haziran seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nde acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir" diye konuştu.04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:52
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP'de yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı.
Kocaoğlu, şunları söyledi: "24 Haziran seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nde acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir. Kamuoyu ve parti tabanının talebi de bu doğrultudadır. Söz konusu değişimin Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde gerçekleşmesi, partimize büyük güç katacaktır. Bu düşüncelerimi kamuoyuyla saygıyla paylaşırım."
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