İzmir'deki yangına 13 hava aracı müdahale ediyor
İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yanına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yanına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Edinilen bilgilere göre, Aliağa Kalabak Barajı yakınlarındaki otluk ve makilik alanda yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine yangının çıktığı bölgeye 7 uçak, 6 helikopter ile havadan, 21 arazöz sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. (İLKHA)
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