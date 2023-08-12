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Yerel İzmir'deki yangına 13 hava aracı müdahale ediyor
Yerel

İzmir'deki yangına 13 hava aracı müdahale ediyor

Yeniakit Publisher
2023-08-12 15:41:00 -
İzmir'deki yangına 13 hava aracı müdahale ediyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yanına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yanına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, Aliağa Kalabak Barajı yakınlarındaki otluk ve makilik alanda yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine yangının çıktığı bölgeye 7 uçak, 6 helikopter ile havadan, 21 arazöz sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. (İLKHA)
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