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Aktüel

İzmir'deki orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-03 10:47:46 -
İzmir'deki orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınının gece saatlerinde kontrol altına alınmasının ardından bölgedeki soğutma çalışmaları hava ve karadan sürüyor.

Çile köyü yakınlarında dün öğleden sonra çıkan, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınmasının ardından başlayan soğutma çalışmalarına günün ilk saatleriyle birlikte helikopterler de katıldı.

Bölgede yeni bir yangın çıkmasının önüne geçmeye çalışan ekipler, alevlerin arasında kalan Koru Sitesi çevresinde de önlemleri artırdı.

Yangın nedeniyle 79 konutlu sitenin arıtma tesisi ile bahçesi büyük oranda tahrip oldu. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin site çevresinde aldığı tedbir sayesinde evlerde büyük çaplı bir hasar oluşmadı.

Özdere-Ahmetbeyli arasındaki kara yolu ise arazözlerin rahat bir şekilde bölgeye ulaşması için sivil araç trafiğine kapatıldı.

Türkiye'nin farklı kentlerinden bölgeye gelen arazöz ve ekipler, duman çıkışı yaşanan bölgelere anında müdahale etmek üzere bekleyişini sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bugün yangın bölgesinde incelemede bulunması bekleniyor.

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