İzmir'deki organize suç örgütü davasında iddianame kabul edildi

İZMİR (AA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen organize suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında, aralarında MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku'na silahlı saldırı, Urla'da eski CHP milletvekili Bülent Baratalı'nın avukatlık ofisinin kurşunlanmasına ilişkin olayların da yer aldığı organize suç örgütü davasına ilişkin iddianame kabul edildi.

İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, firari Serkan Kurtuluş'un elebaşılığını yaptığı organize suç örgütünün geçmişine yer verildi.

Örgütün suç işlemedeki sürekliliğine dikkatin çekildiği iddianamede, örgüt mensuplarının birçok kişiden haksız yere para talep ettikleri, öldürme, yaralama, yağma gibi birçok olaya karıştıkları, bu eylemin bir defaya mahsus olmadığı ve müşteki ile mağdurları ölümle tehdit ettiklerine yer verildi.

Örgüt üyelerinin müştekilerin kendilerinden şikayetçi olma ihtimalinden korkmadıkları, eylemlerde bir sürekliliğin bulunduğu, suç işlemekten hiçbir zaman çekinmedikleri, böylelikle çevrede bulunan insanlar üzerinde baskı unsuru oluşturdukları, Serkan Kurtuluş'un ismini kullanarak insanları tehdit ve hakaretlerle korkutma yoluna giderek, kişiler üzerinde ciddi bir tehlike oluşturdukları belirtildi.

İddianamede, 61 sanığın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet", "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma" gibi suçlardan cezalandırılması istendi.

- Taşoku ve Baratalı'ya yönelik saldırılar

İddianamede, MHP Urla İlçe Başkanı Taşoku'nun 23 Aralık 2019'da aracı içerisinde hayati tehlike arz edecek şekilde yaralanması olayının da örgüt tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Olayla ilgili iddianamede yapılan değerlendirmede, şüpheli Serkan Kurtuluş'un emir ve talimatları doğrultusunda olay günü şüpheli M.D'nin, İsmail Taşoku'nu hayati önem arz edecek şekilde yaraladığı ve olay yerinden kaçtığı belirtildi.

İddianamede, CHP'den 22 ve 23'üncü Dönem'de milletvekilliği yapan eski Urla Belediye başkanlarından Bülent Baratalı'nın oğlu Yiğit Baratalı'nın aracının 28 Ocak'ta kurşunlanmasına ilişkin olaya da yer verildi.

Örgüt elebaşısı Serkan Kurtuluş'un Baratalı'yı arayarak tehdit ettiği ve para istediği, 28 Ocak'ta Baratalı'nın aracının kurşunlandığı, Kurtuluş'un kurşunlama olayına dair sosyal medya hesabında paylaşım yaptığı belirtildi.

Olayın saat 02.30'da gerçekleştiği, Serkan Kurtuluş'un eylemle ilgili paylaşımı aynı gün saat 03.45'te olay adli birimlere intikal etmeden paylaştığı, adli birimler dahi olayı öğrenmeden yapılan paylaşımın olayın Kurtuluş'un talimatı ve bilgisi dahilinde yapıldığını gösterdiği kaydedildi.

İddianamede ayrıca, 3 Şubat tarihinde Bülent Baratalı ile avukat oğulları Yusuf ve Yiğit Baratalı'nın ortak kullandığı avukatlık bürosuna silahla ateş edilmesi olayı da yer aldı.