İzmir'deki cami provokasyonuna İsmail Küçükkaya bile isyan etti: Halk düşmanlarını bulun
FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, İzmir'de camileri hedef alan alçak saldırıya sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Küçükkaya, "Halk düşmanlarını bulun" ifadelerini kullandı.
İzmir'de geçtiğimiz gün yaşanan "Çav Bella"lı sabotajla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, dün akşam üzeri de yine ezan sistemine sızılan bazı camilerden Selda Bağcan'ın 'Yuh yuh' şarkısı çalındı.
İzmir Müftülüğü, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada olayın adli mercilere iletildiğini, merkezi ezan sistemine geçici süre ara verildiğini açıkladı.
Yaşanan provokasyona şarkısı alet edilen Selda Bağcan'da olaya tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı:
''İzmir’de cami hoparlörlerinden benim şarkımı dinletmişler. Tamamen provokatif bir eylem. Ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum!''
Küçükkaya'dan da sert tepki
İzmir'de camilere hedef alan alçaldırıya FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya da tepki gösterdi. Twitter'dan açıklama yapan Küçükkaya paylaşımına şu notları düştü:
"Bulun İzmir'deki provokatörü. Halkı kışkırtmaya çalışan halk düşmanlarını bulun. Bu olay aydınlansın."