İzmir'deki cami provokasyonu sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de camileri hedef alan alçak saldırı sonrası yaptığı açıklamada "İbadet yerleri kutsalımızdır. Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından İzmir Müftülüğünün merkezi ses sistemi frekansına girilerek kentteki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İbadet yerleri kutsalımızdır. Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz.
İzmir'de yaşananların faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz."
‘Çav Bella’ rezaletini sahiplenen CHP'li gözaltına alınmıştı
İzmir’deki bazı ilçelerde bulunan camilerin hoparlörlerinden komünist devrim şarkısı ‘Çav Bella’nın çalınmasını övgüyle karşılayan CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir gözaltına alınmıştı.