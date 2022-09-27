  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İzmir’de yük treninin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Yerel

İzmir’de yük treninin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İzmir’in Torbalı ilçesinde yük treninin çarptığı kadın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 01:03:00 -
İzmir’de yük treninin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İzmir’in Torbalı ilçesinde yük treninin çarptığı kadın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.30 sıralarında Tepeköy İZBAN durağında meydana geldi. İddiaya göre, banliyö treni bekleyen Fatma P. (66), yük treninin geçtiği esnada başı dönerek sendeledi. Bu esnada istasyondan geçen trenin yan tarafının çarptığı yaşlı kadın yaklaşık 10 metre sürüklenerek rayların bulunduğu kısma düştü. Diğer yolcuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, ağır yaralandığı belirlenen kadın ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Fatma P., daha sonra İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fatma P.’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23