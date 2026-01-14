İzmir'de yangın can aldı!
İzmir'in Tire ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 89 yaşındaki Meryem Küpeli hayatını kaybetti.
İzmir'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü. Turan Mahallesi'nde Meryem Küpeli'ye (89) ait müstakil evde gece saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangının söndürülmesinin ardından yapılan kontrolde Küpeli'nin cansız bedeni bulundu.
Meryem Küpeli'nin cenazesi, incelemenin ardından Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.