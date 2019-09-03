İzmir’de TÜFE aylık yüzde 1,02 arttı

Türkiye genelinde Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) (2003=100) 2019 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,86, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,01 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,62 artış gerçekleşti. İzmir’de ise TÜFE’de (2003=100) 2019 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,02, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 20,03 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre ağustos ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 22,68’lik artışla salatalık oldu. Bu ürünü yüzde 18,14’lük artışla Özel Üniversite Ücreti, yüzde 15,05 ile domates, yüzde 14,34 ile doğalgaz ve yüzde 9,74’lük artışla yurt ücreti takip etti. İzmir’de ağustos ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında sivri biber geldi. Ağustos ayında sivri biber fiyatı yüzde 33,31 düşerken, bu ürünü fiyatı yüzde 27,61 düşen kuru soğan ile fiyatı yüzde 16,12 düşen kavun izledi.