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Aktüel İzmir'de teknenin batması sonucu hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi
Aktüel

İzmir'de teknenin batması sonucu hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-27 17:39:07 -
İzmir'de teknenin batması sonucu hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde 2 Ağustos'ta teknenin alabora olması sonucu 4 kişinin öldüğü kazada kaybolan ve önceki gün cesedi bulunan 9 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Sarp Göksoy'un cenazesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak Doğançay Mezarlığı'na getirildi.

Göksoy'un cenazesi, mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından annesi ve kardeşlerinin mezarlarının yanına defnedildi.

Cenazeye çocuğun babası Erdal Göksoy ve dedesi Ahmet Özerman ile yakınları katıldı. Torununun acısına dayanamayan dede Özerman sinir krizi geçirdi.

- Olay

İzmir'in Foça ilçesinde 2 Ağustos'ta, 5 metrelik teknenin Hayırsız Ada açıklarında alabora olması sonucu Şennur Avcı (41) ile Şermin Özerman (38), çocukları Çınar Ege Göksoy (8) ve Elif Naz Özerman (16) ölmüş, Sarp Göksoy kaybolmuştu.

Gözaltına alınan kaptan Adem Demir tutuklanmıştı. Kaybolan Sarp Göksoy'un cesedi önceki gün dip tarama cihazları ile 35 metre derinlikte bulunmuştu.

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