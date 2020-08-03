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Aktüel

İzmir'de teknenin batması sonrası kaybolan çocuk aranıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-03 09:55:03 -
İzmir'de teknenin batması sonrası kaybolan çocuk aranıyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde, içinde bulunduğu teknenin batması sonucu kaybolan 9 yaşındaki çocuk, kurbağa adamlar ve sahil güvenlik ekiplerince aranıyor.

Karşıyaka ilçesinden Foça'ya gelen ve açıldıkları teknenin Hayırsız Ada açıklarında batması sonucu 4 kişinin öldüğü olayda kaybolan Sarp Göksoy'un (9) bulunması için arama kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Kurbağa Adamları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, çalışmaları teknenin battığı yer ve çevresinde yürütüyor.

Foça'da açıldıkları teknenin dün Hayırsız Ada açıklarında batması sonucu 2'si çocuk 4 kişi ölmüş, kaybolan bir çocuk için de arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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