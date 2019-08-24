İzmir'de orman yangını Gaziemir ilçesindeki mezarlığın yanındaki ağaçlandırma alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı. Sarnıç Mahallesi'ndeki mezarlığın yanında bulunan ağaçlandırma alanından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi. Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale ediliyor.

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