İzmir'de orman yangını
Gaziemir ilçesindeki mezarlığın yanındaki ağaçlandırma alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:37
İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı.
Sarnıç Mahallesi'ndeki mezarlığın yanında bulunan ağaçlandırma alanından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.
Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale ediliyor.
YORUM YAZ