İzmir'de neden tsunami oldu? Prof. Çakır uyardı: Bütün körfez tehlike altında

İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrasında uzmanlardan uyarılar geldi. Uzmanlar tsunamiye dikkat çekerken deniz kenarında kalmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

Hürriyet'e konuşan, İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Ziyadin Çakır, İzmir depremiyle ilgili "Denizin tabanı ani şekilde oturuyor, bundan dolayı tsunami meydana geliyor. Ege Denizi'ndeki fayların hepsi bu şekilde ufak çaplı da olsa tsunami üretebilir. Denize sıfır olan binalar, tsunami tarafından sürüklenen tekneler... Tabi ki bir hasar oluşturur ve can kaybına neden olabilir. Bütün Körfez civarı şu anda tehlike altında." değerlendirmesini yaptı.

Ersoy: Deprem denizde olduğu için tsunami oluştu

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise İzmir'i sarsan depremle ilgili, "Bu deprem sürpriz bir deprem değil hatta daha büyükleri de olabilirdi. Orta şiddette bir deprem ama zemin faktörü var. Gevşek zeminlerde sismik büyütme dediğimiz binaların sıkça yıkılabileceğini biliyoruz. Zeminin jeolojik kriterleri çok önemli. Zemin faktörü burada ön plana çıkmış. Yıkılan binalarda zeminsel faktörler de çok önemli. Zemin nedeniyle depremin yapacağı etki çok daha fazla olabilir. Alüvyol zemin üzerindeki yapı stoklarında çok ciddi hasarlar meydana gelebiliyor. Bu yıkılan binalar da sulu zemindeki yapılar ve deprem dalgalarını daha çok hissediyorlar. Görüntülerde verildiği gibi deprem denizde meydana geldiği için bu görüntüler bir tsunamidir." dedi.

6.5 büyüklüğünde deprem olursa yine tsunami olabilir

Yine tsunami olabileceğini söyleyen Ersoy, "İlla devasa bir dalga olması gerekmiyor. Tekneleri bile karaya atabilir. Akıntı sistemi çok net biçimde görülüyor. Normalde tsunamide 7 dalga olur. İlk dalgalar daha centilmendir, ardından gelen dalgalar daha şiddetlidir. Eğer bundan sonra denizin içinde 6.5'den büyük bir deprem olursa yine tsunami meydana gelebilir. Ancak bu zayıf bir tsunami ama olmuş. Kıyılarımızda her zaman tsunami tehlikesi var. Bunlar tsunamidir, zayıf da olsa tsunamidir. Bu depremin tabiatına bağlı olarak daha yüksek olabilir. Tsunami illa okyanuslarda olur diye bir inanış yanlıştır. Bunu anlamıyorum. 6.6 büyüklüğündeki bir deprem işte böyle bir tsunami yaratmış durumda. Büyük bir sel felaketi gibi hem gelirken hem dönerken çok büyük hasarlar verilebilir. Vatandaşlarımızın yaptığı hatalar var. Görüntü çekenler var. Gelen dalga daha şiddetli gelirse kaçış zamanı olabilir. Bu gibi tsunami durumlarında karanın içine doğru ve yükseğe doğru gitmek gerekir. Teknede iseniz açık denize gidilmelidir. İnsanlar canhıraş enkazdan yardım edip insanları çıkarmak istiyor. Her gencin AFAD gönüllüsü olması gerek. Böylelikle el birliği ile daha güçlü bir yardım oluşturabiliriz. Enkaz üzerinde bir AFAD görevlisinin herkesi yönlendirmesi gerek. İlk saatler kurtarma çalışmalarında çok önemli." dedi.