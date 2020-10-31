  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İzmir'de neden tsunami oldu? Prof. Çakır uyardı: Bütün körfez tehlike altında
Gündem

İzmir'de neden tsunami oldu? Prof. Çakır uyardı: Bütün körfez tehlike altında

İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6,6 şiddetinde depremin ardından uzmanlar Seferihisar'da oluşan tsunami görüntüleriyle ilgili uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Ziyadin Çakır, "Ege Denizi'ndeki fayların hepsi bu şekilde ufak çaplı da olsa tsunami üretebilir. Bütün Körfez civarı şu anda tehlike altında" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 01:40:00 -
İzmir'de neden tsunami oldu? Prof. Çakır uyardı: Bütün körfez tehlike altında

İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrasında uzmanlardan uyarılar geldi. Uzmanlar tsunamiye dikkat çekerken deniz kenarında kalmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

Hürriyet'e konuşan, İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Ziyadin Çakır, İzmir depremiyle ilgili "Denizin tabanı ani şekilde oturuyor, bundan dolayı tsunami meydana geliyor. Ege Denizi'ndeki fayların hepsi bu şekilde ufak çaplı da olsa tsunami üretebilir. Denize sıfır olan binalar, tsunami tarafından sürüklenen tekneler... Tabi ki bir hasar oluşturur ve can kaybına neden olabilir. Bütün Körfez civarı şu anda tehlike altında." değerlendirmesini yaptı.

Ersoy: Deprem denizde olduğu için tsunami oluştu

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise İzmir'i sarsan depremle ilgili, "Bu deprem sürpriz bir deprem değil hatta daha büyükleri de olabilirdi. Orta şiddette bir deprem ama zemin faktörü var. Gevşek zeminlerde sismik büyütme dediğimiz binaların sıkça yıkılabileceğini biliyoruz. Zeminin jeolojik kriterleri çok önemli. Zemin faktörü burada ön plana çıkmış. Yıkılan binalarda zeminsel faktörler de çok önemli. Zemin nedeniyle depremin yapacağı etki çok daha fazla olabilir. Alüvyol zemin üzerindeki yapı stoklarında çok ciddi hasarlar meydana gelebiliyor. Bu yıkılan binalar da sulu zemindeki yapılar ve deprem dalgalarını daha çok hissediyorlar. Görüntülerde verildiği gibi deprem denizde meydana geldiği için bu görüntüler bir tsunamidir." dedi.

6.5 büyüklüğünde deprem olursa yine tsunami olabilir

Yine tsunami olabileceğini söyleyen Ersoy, "İlla devasa bir dalga olması gerekmiyor. Tekneleri bile karaya atabilir. Akıntı sistemi çok net biçimde görülüyor. Normalde tsunamide 7 dalga olur. İlk dalgalar daha centilmendir, ardından gelen dalgalar daha şiddetlidir. Eğer bundan sonra denizin içinde 6.5'den büyük bir deprem olursa yine tsunami meydana gelebilir. Ancak bu zayıf bir tsunami ama olmuş. Kıyılarımızda her zaman tsunami tehlikesi var. Bunlar tsunamidir, zayıf da olsa tsunamidir. Bu depremin tabiatına bağlı olarak daha yüksek olabilir. Tsunami illa okyanuslarda olur diye bir inanış yanlıştır. Bunu anlamıyorum. 6.6 büyüklüğündeki bir deprem işte böyle bir tsunami yaratmış durumda. Büyük bir sel felaketi gibi hem gelirken hem dönerken çok büyük hasarlar verilebilir. Vatandaşlarımızın yaptığı hatalar var. Görüntü çekenler var. Gelen dalga daha şiddetli gelirse kaçış zamanı olabilir. Bu gibi tsunami durumlarında karanın içine doğru ve yükseğe doğru gitmek gerekir. Teknede iseniz açık denize gidilmelidir. İnsanlar canhıraş enkazdan yardım edip insanları çıkarmak istiyor. Her gencin AFAD gönüllüsü olması gerek. Böylelikle el birliği ile daha güçlü bir yardım oluşturabiliriz. Enkaz üzerinde bir AFAD görevlisinin herkesi yönlendirmesi gerek. İlk saatler kurtarma çalışmalarında çok önemli." dedi.

 

Vatandaşlar şehri terk ediyor, girişler kapatıldı! Deprem sonrası Bakan Soylu'dan hayati uyarı
Vatandaşlar şehri terk ediyor, girişler kapatıldı! Deprem sonrası Bakan Soylu'dan hayati uyarı

Gündem

Vatandaşlar şehri terk ediyor, girişler kapatıldı! Deprem sonrası Bakan Soylu'dan hayati uyarı

Türkiye'yi unutmadılar, duygulandıran anlar! Suriyeli kadınlardan depremle sarsılan İzmir'e dua
Türkiye'yi unutmadılar, duygulandıran anlar! Suriyeli kadınlardan depremle sarsılan İzmir'e dua

Gündem

Türkiye'yi unutmadılar, duygulandıran anlar! Suriyeli kadınlardan depremle sarsılan İzmir'e dua

Dikkat çeken görüntüler: Kedinin deprem tepkisi
Dikkat çeken görüntüler: Kedinin deprem tepkisi

Gündem

Dikkat çeken görüntüler: Kedinin deprem tepkisi

"Fay hattı kırıldı! Depremin şiddeti 8"

Gündem

"Fay hattı kırıldı! Depremin şiddeti 8"

Yeni ortaya çıktı: İzmir'de korkutan görüntü!
Yeni ortaya çıktı: İzmir'de korkutan görüntü!

Gündem

Yeni ortaya çıktı: İzmir'de korkutan görüntü!

Deprem uzmanından kritik uyarı! Yeni olabilecek depremin yerini açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarı! Yeni olabilecek depremin yerini açıkladı

Gündem

Deprem uzmanından kritik uyarı! Yeni olabilecek depremin yerini açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Depremin ardından CHP'li Gürsel Tekin'den tepki çeken tweet! Kızılaydan cevap
Gündem

Depremin ardından CHP'li Gürsel Tekin'den tepki çeken tweet! Kızılaydan cevap

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İzmir'de yaşanan şiddetli depremin ardından, Kızılay Kan Merkezi'nin yıkıldığını iddia etti. Tekin'e..
Fatih Portakal’ın sözleri dualarla dalga geçenlere ibret olsun ‘Yaradan bitir şunu da kendimizi dışarı atalım’
Gündem

Fatih Portakal’ın sözleri dualarla dalga geçenlere ibret olsun ‘Yaradan bitir şunu da kendimizi dışarı atalım’

FOX TV'den ayrıldıktan sonra İzmir'de yaşamaya başlayan Fatih Portakal, bugün meydana gelen depremde yaşadığı büyük korkuyu anlattı. ..
Deprem sonrası o paylaşımlar için talimat geldi!
Gündem

Deprem sonrası o paylaşımlar için talimat geldi!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir'de yaşanan depremin ardından provokatif paylaşım yapanlar için harekete geçti.
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay