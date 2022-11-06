İzmir'de LGBT dayatmasına sert tepki: Aileye savaş açanlara geçit vermeyeceğiz!

Konak Meydanı'ndaki buluşmada toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ile "aile medeniyetimizin temeli", "kulak ver bu sese aile hedefte", "aileye savaş açanlara geçit vermeyeceğiz" yazılı dövizler taşıdı.

İzmir Büyük Aile Platformu Başkanı ve Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Genel Başkan Yardımcısı Nuriye Kadan, buradaki konuşmasında siyasi görüş, inanç, köken ayrımı gözetmeden tek yumruk olduklarını, çocuklar için yola çıktıklarını belirtti.

LGBT ideolojisinin bir dayatma halini aldığını kaydeden Kadan, bu dayatmayı kabul etmediklerini söyledi.

Kadan, LGBT hareketini insan hakkı sananların yanıldığını ifade ederek, "Cinsiyetsizlik rotasını çağdaşlık sananlar yanılıyor. 2-3 yaşındaki çocukların cinsiyetiyle oynamak istismardır. Gençlerimizi aidiyet ve değerlerinden koparmak geleceğimizi karartmaktır. Aile bozulursa toplumun bozulacağının bilincindeyiz." diye konuştu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü ve Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Prof. Dr. Saffet Köse de bir ailenin yıkılmasının o devletten bir yapı taşının sökülmesi demek olduğunu belirterek, konunun bir beka meselesi olduğunu savundu.

Uluslararası lobilerin cinsiyetsiz insan, ailesiz toplum ve doğal olmayan ilişkileri dayattığını dile getiren Köse, "Biz bunları kabul etmediğimizi, buna karşı mücadele edeceğimizi haykırmak için toplandık." dedi.

Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin, Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Kaya, Tiyatro Sanatçısı Ali Yaylı, Türkiye Gençlik Vakfı İl Başkanı Mesut Öndeş, Hak İş Konfederasyonu İzmir İl Başkanı Gültekin Şimşek, Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atakan Hatipoğlu, Öğretmen Işıl Çetin ve anne Ayşe Ergür de birer konuşma yaptı.

Programa İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İl Müftüsü Salih Sezik ile siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Sessiz yürüyüş

Meydandaki programın ardından Cumhuriyet Meydanı'na kadar sessiz yürüyüş yapıldı.

Meydanda platform adına basın açıklaması yapan İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Uğur Bayrak, çocukların okulda, sokakta, televizyonda ve sosyal medyada LGBT dayatmasıyla karşı karşıya kaldığını, bu konuda artık bir yol ayrımına gelindiğini söyledi.

Bayrak, "Bu milletin her ferdinin, her ailesinin, tek yürek, tek bilek olarak, din, dil, ırk, mezhep, siyasi görüş, ideoloji farkı gözetmeksizin ve farklılıklarımızı bir kenara koyarak, çocuklarımızı LGBT dayatmasından korumak için mücadele etmesi gerekmektedir. Aile kurumumuzun yozlaştırılmasına, toplum yapısının bozulmasına, çocuklarımızın cinsiyetiyle oynanmasına ve çocuk istismarına, kadınlarımızın değersizleştirilmesine zemin hazırlayan bu dayatmaya karşıyız." diye konuştu.