İzmir’de komşusu olan kızı kaçıran şahıs tutuklandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde jandarma tarafından yakalanan bir kişi, komşusu olan kızı kaçırıp zorla alıkoymak suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz şubat ayında Yeşilköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre mahallesinden komşu olduğu T.K (24) isimli kadını işe gitmek için evden çıktığı esnada kaçırarak kırsal mahalledeki bir evde alıkoyan ve kadının kendisiyle evlenmek istediğini söylemesi üzerine mart ayında T.K.’yi serbest bırakan 2 kişinin yakalanması için ekipler çalışma başlatmıştı. Çalışmalar neticesinde şüphelilerden S.Ç. isimli şahıs 27 Şubat tarihinde yakalanarak gözaltına alındı ve mağdur T.K. isimli kadının kaçırılmasına yardım etme suçundan dolayı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. T.K. isimli kadının kaçırılması suçundan her yerde aranan A.B. isimli şahıs ise Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu 13 Mayıs tarihinde evinden kaçmak üzereyken yakalanarak gözaltına alındı.

Zorla alıkoymak suçundan tutuklandı

Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan A.B., işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Adli makamlar tarafından zorla alıkoymak suçundan tutuklanmasına karar verilen A.B., Ödemiş M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.