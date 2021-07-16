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Yerel İzmir'de kayboldu, Manisa'da bulundu
Yerel

İzmir'de kayboldu, Manisa'da bulundu

Dün İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde kaybolan 76 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki bir kiraz bahçesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 23:49:00 -
İzmir'de kayboldu, Manisa'da bulundu

İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Çambel Mahallesinde dün saat 16.00 sıralarında kaybolan Alzheimer hastası E.Ö. için jandarma ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlatmıştı. Manisa Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan arama çalışmaları sonucunda yaşlı kadın bugün Şehzadeler ilçesi Sancaklıiğdecik Mahallesi yakınlarındaki kiraz bahçesinde bulundu. İlk muayenesi bulunduğu yerde yapılan E.Ö., daha detaylı tetkikler için ambulansla hastaneye götürüldü.

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