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Aktüel İzmir'de kafasından vurulan kişi hayatını kaybetti
Aktüel

İzmir'de kafasından vurulan kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-07 02:24:14 -
İzmir'de kafasından vurulan kişi hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kafasından tabancayla vurulan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Tayfun O, Zübeyde Hanım Mahallesi 7532 Sokak'taki bir köprünün altında, aralarında husumet olduğu öğrenilen Batuhan Çakal'a (18) bir dolmuştan tabancayla ateş açtıktan sonra kaçtı. Çakal, kurşunların kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çakal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çakal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, ikamet ettiği evinde yakalanarak göz altına alındı.

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