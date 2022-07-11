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Gündem İzmir'de jandarma ekipleri 447 göçmen yakaladı
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İzmir'de jandarma ekipleri 447 göçmen yakaladı

İzmir’in Menderes, Çeşme, Seferihisar, Foça ve Karaburun ilçelerinde jandarma ekipleri, 447 göçmen ve 13 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 10:54:00 -
İzmir'de jandarma ekipleri 447 göçmen yakaladı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 28 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında Menderes, Çeşme, Seferihisar, Foça ve Karaburun ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyon çerçevesinde 447 düzensiz göçmen ve 13 organizatör yakalanırken, kaçakçılıkta kullanılan 5 ticari taksi, 1 kamyonet, 2 bot, 2 bot motoru, 10 adet can yeleği, 30 litre benzin ve 1 otomobil jandarma ekipleri tarafından el konuldu.

Jandarma ekipleri tarafından yakalan 447 göçmen, adli ve idari işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

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