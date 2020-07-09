  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir'de gemiyle yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 8 şüpheli adliyede

Yeniakit Publisher
2020-07-09 13:51:55 -
İzmir'de gemiyle yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 8 şüpheli adliyede

İZMİR (AA) - İzmir'de gemiyle yurt dışına geçirilmeye çalışılan 276 sığınmacının yakalandığı olayda organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ile Sahil Güvenlik Ege Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İfadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Olay

İzmir'de 7 Temmuz'da balıkçı barınağına yanaşan bir gemiye düzenlenen operasyonda kapalı ve hava almayan bölmede aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Bangladeş, Suriye, Orta Afrika, Somali ve İran uyruklu 276 sığınmacı tespit edilmiş, 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı