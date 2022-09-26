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Yerel İzmir'de faciaya ramak kaldı
Yerel

İzmir'de faciaya ramak kaldı

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunun yanında, otomobil bakım servisinde park halinde bulunan minibüs alev alev yandı. Akaryakıt istasyonunda çalışan personellerin ve itfaiyenin müdahalesi ile alevler söndürülürken, facianın eşiğinden dönülen olayda minibüs küle döndü.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 06:59:00 -
İzmir'de faciaya ramak kaldı

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Işıkkent semti, Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yanındaki otomobil bakım servisinde meydana geldi. İddiaya göre, servis önünde park halinde bulunan Volkswagen marka minibüs, bir anda alev aldı. Alevleri gören akaryakıt istasyonu personelleri yangın tüpleri ile alevlere müdahale ederken, durum aynı zamanda polis ve 110 ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler minibüsün yanında park halinde bulunan diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken, polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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