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İzmir'de fabrika yangınları

Ekmek fabrikasında çıkan yangın, sıçradığı mantı fabrikasının da kullanılamaz hale gelmesine neden oldu

05 Eylül 2019 Perşembe 03:51
İzmir'de fabrika yangınları

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir ekmek fabrikasında çıkan ve bitişikteki mantı fabrikasına da sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Fatih Mahallesi 1203 Sokak'taki ekmek fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bitişikteki fabrikaya da sıçrayarak büyüyen alevlere, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 22 arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Polis ekiplerinin fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldığı yangın nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

İtfaiye ekiplerinin zaman zaman patlama ve parlamaların yaşandığı yangını söndürme çalışmaları 3 saat sürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, büyük hasar gören fabrikalar kullanılamaz hale geldi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 03:51
  1. İzmir'de fabrika yangını
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