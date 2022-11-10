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Yerel İzmir'de evlat vahşeti! Bir kadın babasını döverek öldürdü!
Yerel

İzmir'de evlat vahşeti! Bir kadın babasını döverek öldürdü!

İzmir’in Tire ilçesinde başında darp izleri bulunan yaşlı adamının evinde ölü bulunmasıyla ilgili olarak, birlikte yaşadığı kızı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 16:14:00 -
İzmir'de evlat vahşeti! Bir kadın babasını döverek öldürdü!

İzmir Tire'deki korkunç olay, Toparlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, babası 79 yaşındaki Himmet Geleç ile yaşayan kızı M.G. (49), başka bir köyde yaşayan akrabalarına giderek babasının hasta olduğunu söyledi. Bunun üzerine akrabaları, M.G.'nin kardeşi A.G.'ye telefonla ulaşarak babasını kontrol etmesini istedi. Eve giden A.G., başında darp izleri bulunan babasını hareketsiz halde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan ambulans ekibi, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞÜPHE ÜZERİNE KIZI GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan jandarma ekipleri, babasını darbederek öldürdüğü suçlamasıyla akrabalarının evinde bulunan M.G.'yi gözaltına aldı. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Yorumlar

Uğur

Bugün de kadınlar bir erkek öldürdü. Kadın şiddetine son!!!
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