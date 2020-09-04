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Aktüel İzmir'de evinde fenalaşan genç öldü
Aktüel

İzmir'de evinde fenalaşan genç öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-04 07:46:24 -
İzmir'de evinde fenalaşan genç öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde fenalaşan genç hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Nergiz Mahallesi'nde 6 katlı binanın giriş katında ailesiyle birlikte yaşayan Berat Polatoğlu (24) henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı.

Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Polatoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri Polatoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.





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