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Aktüel

İzmir'de ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

2020-04-27 23:50:02 -
İzmir'de ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan etkilenen 68 yaşındaki kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Şehit Nihat Bey Caddesi'ndeki dört katlı bir apartmanın giriş katındaki Mehmet Akif Konutçu'nun (68) yalnız yaşadığı dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan Mehmet Akif Konutçu'yu dışarı çıkardı.

Dumandan etkilendiği belirlenen Konutçu, ilk müdahalenin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hasara neden olan yangın, çevreye sirayet etmeden söndürüldü.

Bu arada Konak ilçesindeki Yeşilyurt semtinde metruk bir binada çıkan yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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