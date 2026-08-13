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Yerel İzmir’de ev ve depoya uyuşturucu operasyonu: 9 bin 184 sentetik ecza ele geçirildi
Yerel

İzmir’de ev ve depoya uyuşturucu operasyonu: 9 bin 184 sentetik ecza ele geçirildi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İzmir’de ev ve depoya uyuşturucu operasyonu: 9 bin 184 sentetik ecza ele geçirildi

İzmir’in Gaziemir ilçesinde polis ekiplerinin bir ev ile depoya eş zamanlı düzenlediği operasyonda 9 bin 184 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen incelemeler sonucunda şüpheli O.G.’nin uyuşturucu maddeleri sakladığı ev ve deponun adresleri tespit edildi.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen şüpheli O.G.'nin uyuşturucu maddeleri sakladığı ikamet ile depo adresi belirlendi. Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda; şüphelinin evinde 966, depoda ise 8 bin 218 sentetik ecza olmak üzere toplam 9 bin 184 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan O.G., işlemleri için emniyete götürüldü.

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