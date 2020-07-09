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Ekonomi

İzmir'de ekmeğe zam

İzmir'de ekmek fiyatına pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 17:10:00 -
İzmir'de ekmeğe zam

İzmir'de ekmek fiyatına pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapıldı.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, İzmir Fırıncılar Odasının zam talebi üzerine ilgili komisyonun toplandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"13 Temmuz 2020 Pazartesi gününden itibaren İzmir'de 200 gram ekmeğin 1,50 liradan, 240 gram ekmeğin ise 1,80 liradan satılmasına karar verilmiştir.

Bu karar, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Fırıncılar Federasyonunun görüşü ve İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası ile varılan konsensüs sonrası İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylanmıştır."

İzmir'de 200 gram ekmek 1,25 liradan, 240 gram ekmek ise 1,50 liradan satılıyordu.

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