  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de doktorlar ve hastane polisine darp iddiası
Aktüel

İzmir'de doktorlar ve hastane polisine darp iddiası

Yeniakit Publisher
2020-10-06 11:43:46 -
İzmir'de doktorlar ve hastane polisine darp iddiası

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde iki doktor ve hastane polisi, bir hasta ve yakını tarafından darbedildikleri suçlamasıyla şikayetçi oldu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Travma Biriminde görevli doktor Ö.K, dün trafik kazası sonucu muayene için gelen ancak bekletildiğini ileri sürerek bağıran E.B. ile tartıştı.

İddiaya göre E.B. ve yakını İ.H.Ç, kendisini uyaran doktor O.T. ve Ö.K. ile olaya müdahale eden hastane polisi M.K'yi darbetti.

E.B. olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınırken İ.H.Ç. kaçtı.

- Tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Ekipler, hastaneden kaçan şüpheliyi Ankara Caddesinde 35 AFC 320 plakalı otomobilde Ç.Ö. ile yakaladı. Ç.Ö'nün yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada darp raporu alan iki doktor ile hastane polisi, şüpheliler hakkında şikayette bulundu.

Öte yandan Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan şüphelilerin cinsel istismar, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımından çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesinde şok eden gelişme! Yeni bir devlet kurduklarını ilan ettiler
Dünya

Avrupa ülkesinde şok eden gelişme! Yeni bir devlet kurduklarını ilan ettiler

Fransa'nın güneydoğusundaki Savoie bölgesinde bir grup bağımsızlık yanlısı yeni bir devlet kurduklarını ilan etti.
Özdil ve Dündar'a ironik gönderme
Aktüel

Özdil ve Dündar'a ironik gönderme

Nihat Genç, sosyal medya hesabından bidon kafa Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar'ın çıkardığı kitaplarla ilgili ironide bulundu. Genç, ironi yoluy..
Ermenice delikanlılık (!) böyle oluyor
Dünya

Ermenice delikanlılık (!) böyle oluyor

Karabağ bölgesindeki Ermenilerden biri Azerbaycan’a meydan okudu. Röportaj sırasında bölgeye yakın bir yere bomba düştü. Azerbaycan’a meydan..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay