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Gündem İzmir'de deprem sonrası "pes" dedirten vicdansızlık
Gündem

İzmir'de deprem sonrası "pes" dedirten vicdansızlık

İzmir'de 40'tan fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin ardından şehir genelinde ev kiraları yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 10:08:00 -
İzmir'de deprem sonrası "pes" dedirten vicdansızlık

Geçtiğimiz cuma günü İzmir’de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde 17 bina yıkıldı.

Halen binaların enkazında arama kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor, enkaz altındakilerin ailelerinin de umutlu bekleyişleri devam ediyor.

Birçok bina ise ağır ve orta hasarlı raporunun ardından vatandaşların can güvenliği nedeniyle kullanımı yasaklandı.

Kiralık ev fiyatları yükseldi

Bu durumun ardından depremzedeler; kentte geçici olarak kurulan çadırlar, okullar, spor salonları, camiler ve misafirhanelerde konaklamaya başladı. Sıcak havalardan soğuk havalara geçişin yaşandığı şu günlerde zorluk yaşayanlar, barınmak için kiralık ev aramaya başladı.

Bazı deprem fırsatçıları ise durumdan faydalanmanın yolunu seçti.

Ensonhaber'in haberine göre, kiralık evlere talebin artması üzerine İzmir'de bazı bölgelerde kiralık evlerin fiyatları artış gösterdi.

Ev sahiplerinden insaflı olmasını isteyen vatandaşlar, yetkililerin de bu duruma el atarak önlem alması talebinde bulundu.

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